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Синоптики предупредили о снеге, тумане и гололедице в Татарстане
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Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
В среду, 27 декабря, в Татарстане вновь ожидается облачная погода с небольшим снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется ветер порывами до 10 м/с.
В темное время суток температура воздуха составит от −4 до −9 градусов, а днем столбики термометров покажут от 0 до −5. На дорогах ожидается гололедица.
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