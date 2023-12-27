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Общество 27 декабря 2023 08:00

Синоптики предупредили о снеге, тумане и гололедице в Татарстане

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Синоптики предупредили о снеге, тумане и гололедице в Татарстане
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В среду, 27 декабря, в Татарстане вновь ожидается облачная погода с небольшим снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется ветер порывами до 10 м/с.

В темное время суток температура воздуха составит от −4 до −9 градусов, а днем столбики термометров покажут от 0 до −5. На дорогах ожидается гололедица.

#прогноз погоды #гололедица #туман
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