В Татарстане ожидается небольшой снег и до 7 градусов ниже нуля

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Сегодня, 26 января, в Татарстане сохранится установившаяся ранее умеренно морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Местами, включая Казань, будет идти небольшой снег. Прогнозируется южный и юго-восточный ветер силой от 6 до 11 м/с. На дорогах образуется гололедица.

После ночных морозов, доходивших при прояснениях до -20 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -7, -12 градусов (в столице РТ — до -7, -9 градусов).

По данным метеорологов, умеренно морозная погода с небольшими осадками удержится в Татарстане как минимум до конца недели. Ранее синоптики республики предупреждали, что конец января в регионе окажется на два градуса холоднее нормы.

В свою очередь профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал о перепадах давления, температур и метелях из-за прихода очередного циклона на смену антициклону.