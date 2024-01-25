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На выходных в Татарстане ожидается умеренно морозная погода с небольшими осадками
До конца этой недели в Татарстане сохранится умеренно морозная погода с небольшими осадками. Это следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Завтра, 26 января, республика окажется под воздействием антициклона, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит от -11 до -16 градусов ночью (при прояснениях — до -20) и от -7 до -12 градусов днем.
В субботу, 27-го числа, на территории региона из-за влияния периферии южного циклона будет идти небольшой (в темное время суток — местами до умеренного) снег. Возможны слабые метели. Ночью ожидается от -8 до -13 градусов, днем — от -4 до -9.
В воскресенье, 28-го числа, Татарстан окажется в малоградиентном барическом поле пониженного давления. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, вероятен небольшой снег. Температура воздуха будет равняться от -9 до -14 градусов ночью (при прояснениях — до -18) и от -4 до -9 градусов днем.
Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 29 и 30 января, в регионе установится спокойная погода с температурами от -9 до -14 градусов в ночные часы и от -3 до -8 в дневные. Местами возможен небольшой снег.
Ранее синоптики республики предупреждали, что конец января в Татарстане окажется на два градуса холоднее нормы.
В свою очередь метеоролог из Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал о перепадах давления, температур и метелях из-за прихода очередного циклона на смену антициклону.
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