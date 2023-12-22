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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается мокрый снег, дождь, гололед и опять до 4 градусов тепла
Сегодня, 22 декабря, в Татарстане сохранится сырая и пасмурная погода, температурный фон останется повышенным. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным. В светлое время суток по всему региону, включая Казань, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В утренние часы местами опустится туман, кое-где образуется гололед.
Прогнозируется юго-западный ветер силой от 7 до 12 м/с, иногда он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с. На дорогах образуется гололедица, местами сильная.
Температура воздуха по Татарстану в дневные часы составит от 0 до 4 градусов тепла, в столице РТ — от +1 до +3 градусов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря циклонам вплоть до выходных в республике сохранится аномально теплая погода. В Казани накануне казался побит температурный рекорд 2014 года.
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