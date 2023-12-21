В Татарстане вновь ожидается до +4 градусов, мокрый снег и дождь

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В четверг, 21 декабря, в Татарстане прогнозируются мокрый снег и дождь. Погода будет облачной, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ожидается туман, ночью и утром возможен гололед. Также синоптики предупредили о сильном ветре: ночью его порывы могут достигать 14 м/с, а утром и днем — 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от −2 до +1 градуса, в светлое время суток потеплеет до 1–4 градусов выше нуля.