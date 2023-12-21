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Общество 21 декабря 2023 20:26

В Казани побит температурный рекорд 2014 года

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В Казани побит температурный рекорд 2014 года
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 21 декабря, в столице Татарстана побит температурный рекорд девятилетней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции Казань-Аэропорт поднялись до +3,4 градуса, а на метеостанции Казань, расположенной в Приволжском районе города, — до +4,1.

Предыдущий абсолютный максимум для 21 декабря на территории Казани был установлен в 2014 году — тогда температура воздуха в городе достигла 2 градусов выше нуля.

В прогнозе на четверг метеорологи обещали Татарстану до 4 градусов тепла, мокрый снег и дождь.

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#температурный рекорд #гидрометцентр рт #аномально теплая погода
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