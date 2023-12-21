Благодаря циклонам вплоть до выходных в Татарстане сохранится аномально теплая погода

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До конца этой неделе в Татарстане под влиянием атмосферных фронтов атлантических циклонов сохранится пасмурная, влажная и аномально теплая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 22 декабря, и ночью, и днем на территории республики будут идти осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, в ночные и утренние часы местами опустятся туманы, кое-где также возможен гололед. Температура воздуха составит от -1 до +2 градусов в темное время суток и от 0 до +4 — в светлое.

В субботу и воскресенье, 23 и 24 декабря, характер осадков изменится: на смену дождю и мокрому снегу придет обычный снег. Вместе с тем все это время на дорогах региона будет сохраняться гололедица, местами сильная.

Кроме того, на выходных произойдет понижение температурного фона: 23-го числа ожидается от -3 до +1 градуса, 24-го — от -1 до -6 градусов ночью и от -2 до +1 днем.

В понедельник, 25 декабря, на Татарстан обрушится холодный атмосферный фронт со снегом. Воздух продолжит охлаждаться: в темное время суток прогнозируется от -2 до -7 градусов, в светлое — от 0 до -5.

Согласно предварительным данным метеорологов, во вторник, 26-го числа, республика окажется в тыловой части циклона. Будет идти небольшой снег, температура воздуха в течение суток составит от 3 до 8 градусов ниже нуля.

Ранее же, вчера и сегодня, среднесуточные температуры воздуха в регионе превысили норму на 8–12 градусов. Западные воздушные потоки обеспечивали приток очень теплого и влажного воздуха. В частности, в Казани оказался побит температурный рекорд 2014 года.

В целом же, замечают синоптики, в последнюю декаду декабря средняя температура воздуха в Татарстане должна оказаться на пять градусов выше климатической нормы (последняя составляет -10,1 градуса по республике и -9,2 по Казани).

«Обращаем внимание, что смешанные и жидкие осадки в сочетании с положительными температурами воздуха могут привести к сходу снега с крыш зданий и других наклонных поверхностей. Будьте осторожны!» — предупреждает в связи с погодными условиями татарстанцев Гидрометцентр РТ.