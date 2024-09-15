В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и грозы

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Днем в воскресенье, 15 сентября, в Татарстане прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Ожидается переменная облачность, в светлое время суток возможны усиления ветра до 15-17 м/с.

Температуры воздуха ночью составят от 5 до 10 градусов, в западных районах республики — до +13. Днем столбики термометров поднимутся до 21-26 градусов.