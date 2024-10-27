В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и не более 7 градусов тепла

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня, 27 октября, в Татарстане сохранится влажная и пасмурная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным. По всему региону продолжат идти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем они местами усилятся до умеренных.

Как и ночью, утром на отдельных участках дорог (но не в Казани) может образоваться гололедица.

Будет дуть западный и северо-западный ветер силой от 5 до 10 м/с. В светлое время суток он будет усиливаться порывами, в том числе и в столице РТ, но их скорость уменьшится до 13 м/с (по шкале Бофорта ветер от 10,8 до 13,8 м/с называется сильным).

После достаточно холодной (от -3 до +2 градусов) ночи в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до 2–7 градусов тепла (в Казани — до +5, +7 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных в республике ожидаются небольшое похолодание и мокрый снег.