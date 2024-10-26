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В Татарстане похолодает до 0 градусов, ожидается мокрый снег
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Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»
В субботу, 26 октября, в Татарстане пройдут небольшие дожди, местами мокрый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Погода будет облачной, с прояснениями. Ожидается северо-западный ветер, днем местами его порывы могут достигать 14 м/с.
В ночные часы температуры воздуха составят от 0 до +4 градусов, днем воздух прогреется до 3-7.
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