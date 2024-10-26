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Общество 26 октября 2024 06:30

В Татарстане похолодает до 0 градусов, ожидается мокрый снег

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В Татарстане похолодает до 0 градусов, ожидается мокрый снег
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В субботу, 26 октября, в Татарстане пройдут небольшие дожди, местами мокрый снег. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Погода будет облачной, с прояснениями. Ожидается северо-западный ветер, днем местами его порывы могут достигать 14 м/с.

В ночные часы температуры воздуха составят от 0 до +4 градусов, днем воздух прогреется до 3-7.

#прогноз погоды #ветер #мокрый снег
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