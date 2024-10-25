Метеорологи пообещали на выходные снег в Татарстане

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Аномальное осеннее тепло покидает Татарстан, в ближайшие дни среднесуточная температура по республике и в Казани приблизится к климатической норме, в выходные дни локально выпадет мокрый снег. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«За последние сутки среднесуточная температура была достаточно высокой и составляла порядка 7-8 градусов в среднем по республике. В ближайшие выходные дни и в понедельник температурный фон будет снижаться, понизится среднесуточная температура, которая приблизится к норме и составит около 3-4 градусов. В норме сейчас показатель составляет примерно 2 градуса», — сказал он.

Далее, по словам Гоголя, ожидается «перестройка процессов». В ближайшие дни наш регион окажется в тыловой части циклона.

«Возможно выпадение мокрого снега местами в отдельных районах, но он нигде не ляжет, сразу растает», — добавил Феликс Гоголь.