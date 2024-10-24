На выходных в Татарстане ожидаются небольшое похолодание и мокрый снег

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ближайшие дни в Татарстане будет отмечаться понижение температур. Холодный атмосферный фронт сменится циклоном, который принесет в регион дожди и мокрый снег. Об этом рассказали в Гидрометцентре РТ.

В пятницу, 25 октября, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. В ночные часы столбики термометров покажут от 2 до 7 градусов, а днем — от 4 до 9.

На следующий день циклон принесет в Татарстан северо-западные воздушные потоки. Местами ожидаются дожди, в отдельных районах — мокрый снег. Ночью температура воздуха составит от 0 до 3 градусов, а днем — от 2 до 7.

В воскресенье температурный фон продолжит падать. В темное время суток прогнозируется от −2 до +3 градусов, а днем — от 1 до 6 градусов выше нуля. Днем возможны небольшой дождь и мокрый снег.

Предварительно 28-29 октября ночью ожидается от −3 до +2 градусов, днем — от +2 до +7. Несмотря на повышенное атмосферное давление, в понедельник местами пройдут небольшие дожди, мокрый снег. Во вторник осадки маловероятны.