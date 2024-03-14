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Татар-информ
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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается до +3 градусов тепла и крепкий порывистый ветер
Сегодня, 14 марта, в Татарстане благодаря влиянию антициклона установится спокойная погода с достаточно высоким температурным фоном. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. На дорогах региона образуется гололедица.
Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. В светлое время суток он будет местами, но не в Казани, усиливаться порывами до 15 м/с.
После ночных -4, -9 градусов в дневные часы температура воздуха по Татарстану поднимется до -2, +3 градусов (в столице РТ — до 0–2 градусов тепла).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к конце недели в республике потеплеет до +5 градусов. Подробнее о прогнозе погоды на весенний период от профессора КФУ Юрия Переведенцева читайте в материале «Татар-информа» «Март будет зимним месяцем»: когда в Казань наконец-то придет весна и растает снег.
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