В Татарстане ожидается до +3 градусов тепла и крепкий порывистый ветер

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Сегодня, 14 марта, в Татарстане благодаря влиянию антициклона установится спокойная погода с достаточно высоким температурным фоном. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Существенные осадки маловероятны. На дорогах региона образуется гололедица.

Прогнозируется юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с. В светлое время суток он будет местами, но не в Казани, усиливаться порывами до 15 м/с.

После ночных -4, -9 градусов в дневные часы температура воздуха по Татарстану поднимется до -2, +3 градусов (в столице РТ — до 0–2 градусов тепла).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к конце недели в республике потеплеет до +5 градусов. Подробнее о прогнозе погоды на весенний период от профессора КФУ Юрия Переведенцева читайте в материале «Татар-информа» «Март будет зимним месяцем»: когда в Казань наконец-то придет весна и растает снег.

По шкале Бофорта ветер скоростью от 5,5 до 7,9 м/с считается умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с — свежим, от 10,8 до 13,8 м/с — сильным, от 13,9 до 17,1 м/с — крепким.