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В Татарстане ожидаются небольшой снег, туман и до −14 градусов
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Ночью 13 марта в Татарстане прогнозируется небольшой снег, однако днем существенных осадков не ожидается. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью и утром также возможен туман. Скорость ветра составит от 6 до 11 м/с.
Температуры воздуха в ночные часы составят от −6 до −11 градусов, местами похолодает до −14. Днем воздух прогреется до −2...+3 градусов. На дорогах возможна гололедица.
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»
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