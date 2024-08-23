Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ожидается до +26 градусов и неустойчивый ветер
Сегодня, 23 августа, в Татарстане благодаря влиянию антициклона ожидается сухая и теплая погода, температурный фон немного поднимется. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой будет наблюдаться небольшая облачность. Осадков не ожидается. Утром местами, включая Казань, сохранится опустившийся ночью туман.
Прогнозируется неустойчивый ветер силой от 3 до 8 м/с (от легкого до свежего по шкале Бофорта).
После прохладной ночи (от 7 до 12 градусов выше нуля) днем воздух в регионе прогреется до +21, +26 градусов (в столице РТ — до +22, +24).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу лета в Татарстане потеплеет до +28 градусов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»