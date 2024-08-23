В Татарстане ожидается до +26 градусов и неустойчивый ветер

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 23 августа, в Татарстане благодаря влиянию антициклона ожидается сухая и теплая погода, температурный фон немного поднимется. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет наблюдаться небольшая облачность. Осадков не ожидается. Утром местами, включая Казань, сохранится опустившийся ночью туман.

Прогнозируется неустойчивый ветер силой от 3 до 8 м/с (от легкого до свежего по шкале Бофорта).

После прохладной ночи (от 7 до 12 градусов выше нуля) днем воздух в регионе прогреется до +21, +26 градусов (в столице РТ — до +22, +24).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к концу лета в Татарстане потеплеет до +28 градусов.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 1,6 до 3,3 м/с именуется легким, от 3,4 до 5,4 м/с — слабым, от 5,5 до 7,9 м/с — умеренным, а от 8,0 до 10,7 м/с — свежим.