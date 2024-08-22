В Татарстане ожидается до +24 градусов и без существенных осадков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В четверг, 22 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, однако существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Возможны усиления ветра, днем его порывы местами могут достичь 14 м/с. В ночные часы температуры воздуха составят от 9 до 14 градусов, в светлое время суток — от 19 до 24.