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Общество 22 августа 2024 06:00

В Татарстане ожидается до +24 градусов и без существенных осадков

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В Татарстане ожидается до +24 градусов и без существенных осадков
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В четверг, 22 августа, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, однако существенных осадков не ожидается. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Возможны усиления ветра, днем его порывы местами могут достичь 14 м/с. В ночные часы температуры воздуха составят от 9 до 14 градусов, в светлое время суток — от 19 до 24.

#прогноз погоды #сильный ветер
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