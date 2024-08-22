В конце лета в Татарстане потеплеет до +28 градусов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В конце лета в Татарстане ожидается теплая и преимущественно сухая погода, температурный фон поднимется до +28 градусов. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 23 августа, республика окажется в центральной части малооблачного антициклона. Прогнозируется спокойная погода без осадков. Ночью и утром местами опустится туман. В темное время суток температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, днем воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

Ночь на субботу, 24 августа, еще будет сухой, столбики термометров опустятся до 8–13 градусов выше нуля. Ночью и утром кое-где по-прежнему возможен туман. Уже днем к региону подойдет атмосферный фронт. Из-за него местами в западных районах пройдут небольшие кратковременные дожди, вероятны грозы. В светлое время суток температура воздуха составит от +22 до +27 градусов.

В воскресенье, 25 августа, на погоду в Татарстане продолжит влиять атмосферный фронт. Соответственно, прогнозируются кратковременные дожди. Ожидается от +8 до +13 градусов в ночные часы и от +22 до +27 — в дневные.

Согласно предварительным данным метеорологов, в начале следующей недели республика попадет под влияние очередного антициклона с малооблачной теплой погодой. Вероятность осадков невелика. Днем температурный фон будет повышаться до +25, +28 градусов. Средние температуры на 4-5 градусов превысят норму.