«Может случиться жара под 30 градусов»: когда наступит бабье лето в Татарстане

Обширный циклон охватил большую часть Европейской территории России. Татарстан оказался в центральной части этого циклона

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В начале августа случилась репетиция осени»

Третий месяц лета редко балует жителей Татарстана яркими, погожими деньками и теплом, зато уже перевыполнил норму по осадкам. Пасмурное небо, прохлада, порывистый ветер, ливни и грозы, а порой и град – все это «проделки» циклона, под влиянием которого сейчас находится республика.

«Обширный циклон охватил большую часть Европейской территории России. Татарстан оказался в центральной части этого циклона. Временами отмечаются дожди и грозы», — сообщил Гидромет Татарстана.

На этой неделе характер погоды в регионе существенно не меняется – временами проходят ливни, температурный фон за счет северо-западных воздушных потоков пониженный.

«С 14 по 17 августа на территории республики сохранится дождливая погода, но интенсивность осадков уменьшится, и сильные дожди маловероятны. Также сохранится свежий северо-западный ветер», — отмечают синоптики.

Такая пасмурная погода больше напоминает сентябрьскую. «В начале августа случилась репетиция осени», — считает казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Только за 13 дней августа в Казани выпало более 55 мм осадков или месячная норма Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В Дагестане ветер срывает крыши, машины плавают в грязи, а у нас — просто похолодание»

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха в августе должна была быть ниже нормы, а осадки – в пределах нормы. Этот прогноз пока сбылся лишь наполовину, в части холодной аномалии.

«По данным метеостанции КФУ, только за 13 дней августа в Казани выпало более 55 мм осадков или месячная норма. Месяц выдался дождливым, а он ведь еще не закончился», — заметил Юрий Переведенцев.

Среднемесячная норма температуры в августе в столице Татарстана составляет 18 градусов. Фактически среднесуточная температура сейчас ниже нормы примерно на три градуса.

«Температура в первую декаду оказалась в пределах нормы, а во вторую декаду – на два градуса ниже. Погода сейчас определяется Североатлантическим циклоном, мы находимся в его тыловой части, поэтому прохладно», — добавил собеседник «Татар-информа».

Наши погодные неприятности, связанные с преждевременным уходом летнего тепла, лишь мелочи по сравнению с тем, что происходит в России. К примеру, в Дагестане обильные дожди в начале недели вызвали мощные селевые потоки в горных районах. В результате несколько населенных пунктов были полностью отрезаны от транспортного сообщения.

«В Дагестане ветер срывает крыши с домов, машины плавают в потоке грязи, все рушится и валится. Вот это действительно неприятная погода, а у нас – просто похолодание», — подчеркнул Переведенцев.

В конце июля в Казани прошел крупный град, ливень и шквалистый ветер, непогода сопровождалась громом и грозой Фото: © «Татар-информ»

«Никогда такого не видел, чтобы в середине лета в Казани вся улица была белой»

Чем запомнится это лето? Волнами тепла и холода, температурными рекордами и длительной июльской засухой, а также различными катаклизмами – шквалами, смерчами и крупным градом. Почти весь июль был засушливым, над регионом стоял устойчивый антициклон, но в конце месяца ситуация кардинально изменилась.

«Обширный антициклон в середине лета охватил всю Европейскую территорию России, до сих пор на юге страны стоят высокие температуры. Он управлял нашей погодой около месяца – было жарко уже с конца июня», — напомнил Юрий Переведенцев.

Однако после затянувшейся засухи буквально за последние два-три дня июля благодаря продолжительным ливням была перевыполнена месячная норма осадков. Всего за месяц выпало 79 мм, при этом около 60 мм — за последние два дня второго летнего месяца.

По данным метеостанции КФУ, среднемесячная температура в июле в Казани составила 22,4 градуса, что на 1,2 градуса выше климатической нормы. Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани два жарких рекорда: 5 июля в +35,2 градуса и 6 июля в +36 градусов.

Как отметил Юрий Переведенцев, длительная жара плохо сказывается на самочувствии людей. Кроме того, этим летом случались магнитные бури, а они представляют опасность для метеозависимых. А еще в конце июля в Казани прошел крупный град, ливень и шквалистый ветер, непогода сопровождалась громом и грозой.

«При прохождении атмосферного фронта в полуденные часы в центре города прошел сильный ливень и град. В центре города на некоторое время как будто образовался снежный покров, по которому люди ходили в летней обуви. Я никогда такого не видел, чтобы в середине лета в Казани вся улица была белой. В районе Набережных Челнов и Нижнекамска были большие неприятности – прошел смерч, срывало крыши с домов сильными порывами ветра», — напомнил Переведенцев.

Погода в сентябре в нашем регионе обещает быть жаркой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жара вернется во второй половине августа»

И все-таки хочется знать, когда вернется летнее тепло в наш регион? По данным Юрия Переведенцева, в ближайшие четверг-пятницу ожидается некоторое понижение температуры, возможны осадки. Но, начиная с субботы, прогнозируется потепление.

«До нашего региона дотянутся антициклоны с запада. 19-20 августа в дневные часы в Казани ожидается +23... +24 градуса. Это теплая, комфортная погода. Будем надеяться, что летнее тепло вернется в Татарстан в начале следующей недели», — отметил собеседник.

Сейчас по климатическим меркам среднесуточная температура в Казани должна быть на уровне 18 градусов, но она, как уже отмечалось, на три градуса ниже нормы. В начале следующей недели погода придет в климатическую норму, а в отдельные дни среднесуточная температура будет выше на один-два градуса.

Кроме того, по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, погода в сентябре в нашем регионе обещает быть жаркой.

«В сентябре может случиться жара под 30 градусов, если на нас будет действовать какой-нибудь Азорский антициклон. Погода идет волнами: половина мая была холодной, наблюдались заморозки. Потом пришла жара, а затем в первой половине августа пришла очередная волна похолодания. Если такая тенденция сохранится, то новая волна тепла может растянуться и на первую половину сентября», — считает казанский метеоролог.

А еще каждую осень мы ждем бабье лето. Это явление, когда на смену дождям и прохладе приходит солнечная, теплая погода. То есть, после циклона приходит антициклон. При этом дневные температуры могут подниматься до 20 градусов тепла и даже выше. Чаще всего бабье лето приходит в середине сентября и длится от нескольких суток до нескольких недель.

По данным метеостанции КФУ, в сентябре среднемесячная температура в Казани составляет около 12 градусов, а норма осадков составляет около 50 мм.