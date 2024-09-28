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Новости Татарстана и Казани
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В Татарстане ожидается порывистый ветер и до 22 градусов тепла
Сегодня, 28 сентября, в Татарстане ожидается теплая и сухая, но ветреная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой прогнозируется переменная облачность. Существенные осадки маловероятны.
Будет дуть южный и юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/c. Иногда его порывы будут достигать 15–20 м/с (в Казани они не превысят 18 м/c).
После относительно теплой на большей части территории региона, но прохладной местами на востоке и юге ночи днем воздух в Татарстане прогреется до +17, +22 градусов (в столице РТ — до +19, +21 градуса).
Подробнее о погоде в республике и глобальном потеплении климата читайте в материале «Татар-информа» «Этот год уникальный для Татарстана»: метеорологи ожидают бабье лето в октябре.
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