Очень крепкий ветер вновь ожидается в Татарстане

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Завтра, 29 сентября, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем на территории республики, включая Казань, будет дуть сильный юго-западный ветер порывами от 15 до 18 м/с. Таким образом, их сила немного ослабнет по сравнению с сегодняшним днем.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким.

Подробнее о погоде в республике и глобальном потеплении климата читайте в материале «Татар-информа» «Этот год уникальный для Татарстана»: метеорологи ожидают бабье лето в октябре.