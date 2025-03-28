В Татарстане ожидается до 13 градусов тепла и свежий ветер

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 28 марта, в Татарстане благодаря антициклону сохранится аномально теплая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Возможные местами в темное время суток небольшие дожди прекратятся днем.

Прогнозируется юго-восточный и южный ветер силой от 5 до 10 м/с (по шкале Бофорта ветер силой от 3,4 до 5,4 м/с называется слабым, от 5,5 до 7,9 м/с – умеренным, от 8,0 до 10,7 м/с – свежим).

После относительно холодной ночи в дневные часы по региону воздух прогреется до 8–13 градусов тепла (в Казани ожидается до +11, +13 градусов).

