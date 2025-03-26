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Общество 26 марта 2025 16:33

Синоптик рассказал, какой будет погода в апреле и в мае в Татарстане

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Синоптик рассказал, какой будет погода в апреле и в мае в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

Положительная аномалия среднемесячной температуры в Татарстане сохранится в конце марта, а также – в апреле и в мае. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Положительная аномалия среднемесячной температуры в Татарстане наблюдается уже с июня 2024 года. Никак не могут процессы и климатическая ситуация перестроиться на то, чтобы сорваться в холод, отрицательную аномалию. Эта тенденция преобладания положительной температуры, по предварительным долгосрочным прогнозам, ярко наблюдается в марте и достигает в Казани практически 5 градусов», – отметил он.

По данным синоптика, конец месяца и начало апреля будут очень теплыми. В апреле и в мае также сохранится положительная температурная аномалия.

«Однако ее величина будет уже не такой значительной – не +5-6 градусов, а +1,5-3 градуса выше климатической нормы», – заметил Шувалов.

#прогноз погоды #весна #синоптики #аномальная погода
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