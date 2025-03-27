На выходных в Татарстане ожидается до 14 градусов тепла

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В ближайшие дни на территории Татарстана будет продолжаться повышение температурного фона. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Сейчас в республике под влиянием западной периферии обширного сибирского антициклона среднесуточные температуры воздуха на 5–7 градусов превышают климатическую норму.

Завтра, 28 марта, погода в регионе будет облачной с прояснениями. Ночью местами на западе РТ продолжит идти небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от -2 до +3 градусов (местами на востоке – до -6), в светлое – от +8 до +13 градусов.

В субботу и воскресенье, 29 и 30 марта, республика продолжит оставаться на периферии антициклона. Ожидается спокойная сухая погода. Ночью температура воздуха будет равняться от -3 до +2 градусов (кое-где на востоке – до -7). Днем воздух прогреется до 9–14 градусов тепла.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник, 31 марта, синоптическая ситуация не изменится, существенных осадков не прогнозируется. Во вторник, 1 апреля, из-за приближения атмосферного фронта южного циклона местами вероятны небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха составит от -1 до +3 градусов, в дневные – от +9 до +14 градусов.