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Общество 27 марта 2025 06:00

В Татарстане 27 марта потеплеет до +13 градусов

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В Татарстане 27 марта потеплеет до +13 градусов

По данным Гидрометцентра РТ, 27 марта в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков преимущественно не прогнозируется, однако местами возможны порывы ветра до 14 м/с.

По данным синоптиков, ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днем потеплеет до +8…+13 градусов. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 6-11 м/с.

Теплая и комфортная погода создаст благоприятные условия для прогулок, однако порывистый ветер стоит учитывать при планировании активного отдыха на улице.

#прогноз погоды #погода в татарстане
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