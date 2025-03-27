В Татарстане 27 марта потеплеет до +13 градусов

По данным Гидрометцентра РТ, 27 марта в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков преимущественно не прогнозируется, однако местами возможны порывы ветра до 14 м/с.

По данным синоптиков, ночью температура воздуха составит от -2 до +3 градусов, днем потеплеет до +8…+13 градусов. Ветер юго-восточный, южный со скоростью 6-11 м/с.

Теплая и комфортная погода создаст благоприятные условия для прогулок, однако порывистый ветер стоит учитывать при планировании активного отдыха на улице.