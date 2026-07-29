Спустя почти три века в Сокурах реставрируют сруб Асан-Елгинской мечети

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Работы по реставрации деревянной мечети «Асан-Елга» – памятника регионального значения – ведутся на промышленной площадке села Сокуры Лаишевского района Татарстана. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия организовал для журналистов пресс-тур на реставрационную площадку.

Асан-Елгинская мечеть – старейшая из сохранившихся в Татарстане деревянных мечетей. Она была построена еще в 1742 году. Само здание представляет из себя деревянный сруб из сосновых бревен. Внутри перерубами оно разделено на три помещения: большой молельный зал, малый зал и вестибюль. Минарет находится в геометрическом центре здания. После Октябрьской революции мечеть была закрыта, и только в 1982 году был разработан первый проект ее консервации. Первые ремонтные работы были проведены в 1984–1986 годах: тогда укрепили фундамент, заменили обшивку стен и кровли.

До наших дней мечеть дошла в аварийном состоянии. На балках перекрытия обнаружились трещины, на лестнице, стойках и обшивной доске минарета узнавались следы горения и протечек, сам минарет отклонился от вертикальной оси.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Реставрацией исторического памятника занимается «Объединенная строительная компания». По словам генерального директора предприятия Евгения Крючкова, его компания – «фактически единственная» в сфере реставрации объектов деревянного зодчества в Татарстане.

«Мы только рады конкуренции, но ее фактически нет, потому что нет специалистов. Мы работаем небольшим коллективом», – отметил руководитель стройфирмы.

Сейчас такое время, когда никто не хочет возвращаться к «исконным работам», потому что они сложны и тяжелы, считает Крючков. Все материалы и соответствующую литературу иногда приходится искать самим, помогает сотрудничество с коллегами по цеху в Кижах и Костроме, которые известны своими культовыми сооружениями из дерева. В реставрацию люди приходят чаще всего из сферы строительства, а те, кто «загорается» этим ремеслом, остаются и развиваются дальше. Специфический для нашего времени навык работы с капризным и довольно хрупким материалом приобретается только в процессе работы.

«Всё нарабатывается потихонечку. Нет такого, что можно куда-то прийти и научиться», – подчеркнул реставратор.

О том, почему он сам решил заняться реставрацией, Крючков сказал лаконично: «Так получилось».

Промышленная площадка в Сокурах базируется с 2021 года, когда началась работа реставраторов над первыми двумя объектами – мечетью села Большая Елга и церковью деревни Архангельские Кляри. Если объект находится в тяжелом состоянии, его разбирают и перевозят сюда. Собственно, так произошло и с мечетью села Асан-Елга Кукморского района.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«При проектировании мы понимали, что объект в специфическом состоянии. Но, так как при проектировании нельзя вскрыть и посмотреть все элементы, мы закладывали порядка 30–40% замены утраченных венцов по бревнам – это самые нижние венцы и венцы на уровне перекрытий», – рассказал Крючков.

При начале работ и демонтаже обшивки обнаружились дефекты на остальных венцах, и было принято решение о полном демонтаже мечети. Сейчас ориентировочный объем замены бревен составляет чуть более 80%. Причины всех дефектов каузальны – влага, сопутствующее гниение и плесень, а сверх того – биологические повреждения от деятельности жуков-древоточцев. Свою роль сыграло прошлое мечети: в советские годы ее использовали как амбар и птицефабрику. Больше всего пострадала нижняя часть сооружения.

Даже если снаружи бревно выглядит целым, внутри оно может быть буквально съеденным. Иногда такое бревно можно «исправить» посредством протезирования и вернуть обратно в конструкцию, а иногда приходится проводить полную его замену. В реставрации используют «историческую древесину» – сосну. Часть работ производится топором вручную, в соответствии с дедовским каноном, но там, где это возможно, используют современные инструменты: электропилы и пилорамы. Главная сложность – состыковать старые бревна с новыми.

Ранее «ОСК» уже занималась реставрацией деревянных культовых сооружений. Помимо упомянутых мечети в селе Большая Елга и церкви в деревне Архангельские Кляри, компания восстанавливала мечеть в селе Айбаш (ее открыли в этом году на Ураза-байрам). Параллельно она ведет работу над церковью в селе Большое Фролово. Принципиальных отличий у объектов деревянных сооружений нет, пояснил Крючков. Где-то отличаются перерубы, ширины чашек на стыках бревен, но в среднем мечети в республике строились «по типовым проектам».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Здесь, в Сокурах, будет собрано основное «тело» мечети, ее деревянный сруб. На данный момент готовы семь венцов, то есть горизонтальных рядов бревен, из восемнадцати. Также здесь будут собраны конструкции перекрытий и минаретные столбы. Затем этот «конструктор для взрослых» вновь разберут и окончательно соберут уже в родном селе. Только после этого приступят к кровельным работам и реставрации интерьеров.

Реставрация фасада и интерьеров включает восстановление горизонтальной обшивки стен, реставрацию оконных наличников и профильных карнизов, а также локальную замену оконных и дверных колод и столярных заполнений с реставрацией подлинной кованой дверной фурнитуры. В интерьерах внимание уделят реставрации профилированных элементов: наличников, подоконников, полочек, михраба, а также восстановлению лестниц с воссозданием перил и ограждения.

По периметру здания для защиты фундамента от влаги будут залиты бетонные отмостки.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конечная стоимость реставрации Асан-Елгинской мечети пока не называется, потому что работы еще не завершены, однако сумма контракта с «ОСК» составляет приблизительно 60 млн рублей, рассказал журналистам Крючков.

Разработка научно-проектной документации велась в рамках государственной программы развития культуры Республики Татарстан. Деньги на ее реализацию были частично выделены из бюджета республики. Вместе с тем в рамках проекта «Сохраняем вместе» Комитета по охране ОКН был открыт благотворительный счет для сбора средств на восстановление мечети.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

О сроках завершения реставрационных работ в мечети Асан-Елга пока говорить рано, но в данном случае Комитет по охране ОКН придерживается сложившейся традиции – одна мечеть и одна церковь за год.

«Мы традиционно каждый год сдаем одну мечеть и одну церковь. Напомню, в этом году были [мечеть в селе] Айбаш и [храм в селе Верхний] Багряж – два уникальных старинных объекта. В следующем году мы планируем [мечеть села] Асан-Елга и [церковь села] Большое Фролово», – сообщила журналистам заместитель руководителя Комитета по охране ОКН Наталья Прохорова.