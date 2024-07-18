В Татарстане от шелкопряда пострадало более 10 тыс. гектаров леса

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В этом году в Татарстане от нашествия шелкопряда пострадало уже более 10 тыс. гектаров леса. Насекомые-вредители замечены в том числе и в Нижнекамском районе РТ, сообщает телеканал «НТР 24».

«В связи с жаркой погодой на территории Нижнекамского района пока небольшие очаги. Но на территории Заинского и Альметьевского районов имеется большие очаги, поражено 10 тыс. гектаров лесов. В Нижнекамском районе — 200–300», — пояснил руководитель-лесничий Нижнекамского лесничества Радмир Галимов.

Гусеницы замечены в состоящей из дубов лесополосе, которая находится недалеко от Нижнекамска, рядом с аэропортом «Бегишево». Меры по борьбе с вредителем уже приняты.

«Шелкопряд поражает все листья деревьев. Сначала в этом году из-за заморозков дубы еле-еле отошли, а теперь напал шелкопряд. Он поедает все листья, как колорадский жук», — предупредил специалист.

Насекомое представляет опасность и для садовых деревьев: гусеницы полностью съедает листву. Поэтому лесничие просят местных жителей обязательно сообщать о найденных очагах.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в Татарстане завершены намеченные на этот год работы по ликвидации очагов непарного шелкопряда. Они обошлись более чем в 34 млн рублей.

Борьба с насекомыми-вредителями способствует реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федеральной программы «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (инициированного, как и другие нацпроекты Президентом РФ Владимиром Путиным).