В лесах Татарстана завершились работы по ликвидации непарного шелкопряда

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Мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда завершили лесники Татарстана. Всего в этом году работы были проведены на площади 12,2 тыс. га в Азнакаевском, Бавлинском, Спасском, Сармановском, Ютазинском, Бугульминском и Лениногорском районах. Об этом «Татар-информу» сообщил завсектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин.

«На этой неделе специалисты приступят к оценке биологической эффективности проведенных мероприятий по ликвидации очагов непарного шелкопряда. В состав комиссии войдут специалисты Минлесхоза РТ, филиала ФБУ „Рослесозащита“ Центра защиты леса РТ и Департамента лесного хозяйства по ПФО», — отметил он.

Обработка лесных насаждений проводилась наземным и авиационным способами при помощи биологического препарата. Специалисты лесной отрасли установили предупреждающие знаки на расстоянии 300 и 500 метров от мест обработки, действовало ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. На период действия ограничений был установлен запрет на выпас животных, сбор лекарственных трав, размещение пасек.

«В прошлом году мероприятия по ликвидации очагов непарного шелкопряда были проведены на площади 53 тыс. га. По сравнению с прошлым годом площадь очагов снизилась. В течение всего 2024 года будут усилены меры наблюдения за развитием очагов непарного шелкопряда», — отметил Сенгатуллин.