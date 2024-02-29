На борьбу с непарным шелкопрядом в Татарстане направят более 34 млн рублей

На мероприятия по уничтожению и подавлению численности непарного шелкопряда в Татарстане направят более 34 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета, следует из информации на портале госзакупок.

Так, на обработку биологическим препаратом части территорий Азнакаевского, Бавлинского и Лениногорского лесничеств выделено 18,2 млн рублей; Азнакаевского и Бугульминского — 10,8 млн. Во втором случае, как следует из описания закупки, обработка будет проводиться с применением авиации — воздушного судна, оснащенного аэронавигационным компьютером на базе ГЛОНАСС (GPS) и аппаратурой для ультромалообъемного опрыскивания.

Кроме того, 5,1 млн рублей будет направлено на обработку наземным способом территорий Болгарского лесничества.

Обработка будет проводиться в ранние утренние и вечерние часы при скорости ветра, не превышающей 4 м/с. Отмечается, что используемый препарат должен быть включен в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения на территории России.

Срок оказания услуги до 10 июня 2024 года.

Фото: © «Татар-информ»