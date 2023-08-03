В этом году насекомое-вредитель шелкопряд выявлен на 200 тыс. га лесов Татарстана

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ

В этом году насекомое-вредитель шелкопряд выявлен на 200 тысячах гектарах лесного фонда Татарстана. Эта проблема была поднята на семинаре-совещании в Нурлатском лесничестве.

«Мы обеспокоены этой проблемой. В этом году шелкопряд выявлен на 200 тысячах гектарах лесного фонда Татарстана. Поэтому важно обозначить, что нам нужно сделать, какие мероприятия провести и подготовиться к весне. Все наши действия со стороны министерства и лесничеств должны принести свои плоды», – отметил на семинаре министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

В Нурлатском лесничестве площади, объеденные шелкопрядом, составили более 40 тыс. га. Наземная обработка поврежденных растений проведена на 10 тыс. га. В итоге часть насаждений, в основном лиственные породы, смогли восстановиться. Хвойники менее устойчивы к повреждениям. Как говорят лесники, прогнозировать их дальнейших рост пока сложно.

На семинаре присутствовали профильные специалисты из порядка 10 районов Татарстана, а также представители лесного хозяйства Ульяновской и Самарской областей. Обмен опытом, по мнению участников семинара, поможет выстроить общий план борьбы с вредителем и найти оптимальные способы его уничтожения. Одну из таких мер – «нефтевание» – продемонстрировали в Вишнево-Полянском лесничестве.

Как отметили участники семинара, «дедовский» способ доказывает свою эффективность, так как помогает уничтожить яйцекладки непарного шелкопряда. Лесники просят волонтеров оказать помощь в защите лесов от вредителя.

Глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев сообщил, что непарный шелкопряд не нанес урона посевным культурам. Однако есть обращения жителей на наличие вредителя на садовых участках, в парках, скверах и во дворах.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РТ