В Татарстане осудили капитана теплохода, который посадил судно на мель будучи пьяным

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани вынесли обвинительный приговор капитану пассажирского судна «Восход-51», которое он посадил на мель, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 29 мая 2022 года около речного порта Казань теплоход «Восход-51» сел на мель, в результате чего восемь пассажиров получили различные травмы, а у капитана следователи выявили признаки алкогольного опьянения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.