news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
10 февраля 2023  15:39
Алексей Новиков

В Татарстане осудили капитана теплохода, который посадил судно на мель будучи пьяным

news_top_970_100

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани вынесли обвинительный приговор капитану пассажирского судна «Восход-51», которое он посадил на мель, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд признал мужчину виновным по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 29 мая 2022 года около речного порта Казань теплоход «Восход-51» сел на мель, в результате чего восемь пассажиров получили различные травмы, а у капитана следователи выявили признаки алкогольного опьянения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

#сел на мель #теплоход
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное