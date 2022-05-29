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Ру Тат
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Происшествия
29 мая 2022  13:26
Павел Климчак

Выяснилось, что капитан севшего на мель теплохода был пьян, пострадали 8 пассажиров

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По данным пресс-службы Центрального МСУТ СКР, в результате посадки на мель теплохода «Восход-51» около речного порта Казани восемь пассажиров получили различные травмы. Всех пострадавших осматривают медики.

Кроме того, у капитана теплохода выявили признаки алкогольного опьянения. Сотрудники Центрального МСУТ СК России устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на Волге около Казани сел на мель теплоход, направлявшийся в Свияжск. Транспортная прокуратура начала проверку после случившегося.

#теплоход #сел на мель
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