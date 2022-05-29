Выяснилось, что капитан севшего на мель теплохода был пьян, пострадали 8 пассажиров

По данным пресс-службы Центрального МСУТ СКР, в результате посадки на мель теплохода «Восход-51» около речного порта Казани восемь пассажиров получили различные травмы. Всех пострадавших осматривают медики.

Кроме того, у капитана теплохода выявили признаки алкогольного опьянения. Сотрудники Центрального МСУТ СК России устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что на Волге около Казани сел на мель теплоход, направлявшийся в Свияжск. Транспортная прокуратура начала проверку после случившегося.