Дело возбудили на капитана, который, будучи пьяным, посадил теплоход под Казанью на мель

В отношении капитана, который в состоянии алкогольного опьянения посадил теплоход «Восход-51» на мель при выходе из казанского речного порта, возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг по перевозке, не отвечающих требованиям безопасности.

Как рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СК России, сотрудники ведомства опрашивают свидетелей, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Татарстанской транспортной полиции дополнили, что судно сняли с мели и отбуксировали в речной порт Казани. Двоих взрослых отправили на амбулаторное лечение.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что под Казанью на мель сел теплоход, направлявшийся в сторону Свияжска. В результате случившегося пострадали 8 пассажиров теплохода, а у капитана судна выявили алкогольное опьянение.

В скором времени всех пассажиров теплохода эвакуировали с застрявшего судна.