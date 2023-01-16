Под суд пойдет капитан, пьяным посадивший теплоход на мель под Казанью

Вахитовский районный суд Казани рассмотрит дело капитана теплохода «Восход-51», который напился и посадил судно на мель. Ожидается, что дело будет рассматриваться в особом порядке.

По данным старшего помощника руководителя Центрального МСУТ СКР России Дмитрия Захарова, капитану судна предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Следователи провели ряд экспертиз. Нами была собрана вся доказательная база. Уголовное дело поступило в суд. Помимо этого, в контролирующие органы было направлено представление на усиление контроля и выявление лиц, которые могут оказать небезопасные услуги на воде, а также тех, кто может находиться в состоянии алкогольного опьянения», – добавил Захаров.

Инцидент произошел 29 мая минувшего года. Теплоход держал курс на остров-град Свияжск, на борту находились 30 пассажиров. В результате посадки судна на мель шесть человек получили травмы. Позже выяснилось, что капитан теплохода был пьян.