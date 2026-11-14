В Татарстане 14 ноября ожидается дождь с мокрым снегом и сильный ветер
В Татарстане в субботу, 14 ноября, днем ожидается дождь, местами с мокрым снегом, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ветер юго-восточный, южный: ночью 6–11 м/с, местами порывами до 14 м/с, утром и днем 8–13 м/с, порывами 16–21 м/с. Ночью минимальная температура воздуха составила −1..+2 градуса. Днем максимальная температура воздуха поднимется до +3..+8 градуса.
В Казани днем облачно, дождь. Ветер юго-восточный, южный 8–13 м/с, порывами 16–21 м/с. Максимальная температура воздуха днем +6..+8 градуса.