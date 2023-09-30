В Татарстане опять подорожало дизельное топливо

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С 18 по 25 сентября в Татарстане вновь подорожали дизельное топливо и бензин АИ-98. Вместе с тем в республике уменьшились цены на бензин таких марок, как АИ-92 и АИ-95, сообщает Татарстанстат.

Дизельное топливо выросло в цене на 0,11% (или на шесть копеек), до 59,83 рубля за литр. На 0,04% (три копейки) стал дороже бензин АИ-98 и выше — его стоимость дошла до 65,52 рубля за литр.

При этом за неделю бензин АИ-92 подешевел на 0,4% (на 21 копейку) — до 49,72 рубля за литр, а бензин АИ-95 стал дешевле на 0,47% (на 26 копеек) — до 53,77 рубля за литр.

Таким образом, частичное снижение цен на топливо, как и ожидал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, оказалось незначительным. Оно даже не отыграло рост, наблюдавшийся с 11 по 17 сентября.

Ранее, 21 сентября, Правительство России ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива из страны. Позднее, 27 сентября, Президент РФ Владимир Путин призвал Правительство и нефтяные компании более слаженно и оперативно реагировать на ситуацию с ростом цен на топливо. «Меры приняты, а цены растут», — констатировал он.