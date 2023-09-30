Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане опять подорожало дизельное топливо
С 18 по 25 сентября в Татарстане вновь подорожали дизельное топливо и бензин АИ-98. Вместе с тем в республике уменьшились цены на бензин таких марок, как АИ-92 и АИ-95, сообщает Татарстанстат.
Дизельное топливо выросло в цене на 0,11% (или на шесть копеек), до 59,83 рубля за литр. На 0,04% (три копейки) стал дороже бензин АИ-98 и выше — его стоимость дошла до 65,52 рубля за литр.
При этом за неделю бензин АИ-92 подешевел на 0,4% (на 21 копейку) — до 49,72 рубля за литр, а бензин АИ-95 стал дешевле на 0,47% (на 26 копеек) — до 53,77 рубля за литр.
Таким образом, частичное снижение цен на топливо, как и ожидал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, оказалось незначительным. Оно даже не отыграло рост, наблюдавшийся с 11 по 17 сентября.
Ранее, 21 сентября, Правительство России ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива из страны. Позднее, 27 сентября, Президент РФ Владимир Путин призвал Правительство и нефтяные компании более слаженно и оперативно реагировать на ситуацию с ростом цен на топливо. «Меры приняты, а цены растут», — констатировал он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»