Эксперт: «Снижение цен на бензин на АЗС если и будет, то незначительное»

Снижение цен на бензин на АЗС в связи с запретом на экспорт нефтепродуктов если и будет, то крайне незначительное, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он полагает, что собственники автозаправочных станций будут аргументировать свое нежелание снизить цены тем, что стоимость топлива для конечного потребителя на автозаправках поднималась не так сильно, как на бирже. Там это были десятки процентов, а на заправках бензин с начала года вырос в цене где-то на 6% и в районе 10% – на дизель.

«Они будут говорить, что и так сдерживали рост цен. И сейчас, когда на бирже произошел отскок, АЗС всего лишь пришли к некоей справедливой стоимости. Собственники заправок действительно какое-то время терпели убытки, потому что покупали дизель и бензин на бирже дороже, чем продавали потом в рознице», — прокомментировал он ситуацию «Татар-информу».

Напомним: в России с 21 сентября ввели бессрочный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Цель — пресечь «серый экспорт» нефтепродуктов и насытить внутренний рынок. Ранее Президент России Владимир Путин заметил, что Правительство страны занимается ситуацией с ценами на топливо и уже договорилось с производителями, как именно надлежит действовать

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» Рост цен в Европе и дефицит в мире: эксперт Игорь Юшков о топливном эмбарго России