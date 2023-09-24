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Литр бензина АИ-92 в Татарстане приблизился к 50 рублям, дизтоплива – к 60
В Татарстане в очередной раз повысились цены на бензин всех марок и дизельное топливо. Статистику по регионам за 11–17 сентября опубликовал Росстат.
Так, сильнее всего за неделю поднялась стоимость дизельного топлива — с 58,77 рубля до 59,77. 42 копейки прибавил АИ-92 — до 51,92 рубля, 40 — АИ-95, который 18 сентября стоил 54,03 рубля.
Меньше всего изменилась цена на АИ-98 и выше — на 36 копеек, или до 65,49 рубля.
Тем не менее средние цены на бензин и дизтопливо в Татарстане являются одними из наиболее дешевых в Приволжском федеральном округе. Опережает РТ лишь Башкирия.
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