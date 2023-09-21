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Запрет на экспорт бензина и дизтоплива начинает действовать с сегодняшнего дня
Временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива из России начинает действовать с сегодняшнего дня.
Это следует из соответствующего постановления Правительства РФ, которое сегодня же подписал Премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
При этом запрет носит ограниченный характер. Он не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям, на поставки в рамках гуманитарной помощи, на международные транзитные перевозки и на поставки для российских военных, действующих за пределами страны.
Кроме того, ограничения не затрагивают поставки топлива для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, поставки в Южную Осетию и Абхазию и вывоз топлива физическими лицами для личного пользования.
Минэнерго РФ прокомментировало вводимые ограничения. В ведомстве подчеркнули, что они позволят пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. «Ограничения носят временный характер», — добавили в министерстве.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство России ввело временный запрет на экспорт топлива.
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