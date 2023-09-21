Запрет на экспорт бензина и дизтоплива начинает действовать с сегодняшнего дня

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива из России начинает действовать с сегодняшнего дня.

Это следует из соответствующего постановления Правительства РФ, которое сегодня же подписал Премьер-министр Михаил Мишустин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

При этом запрет носит ограниченный характер. Он не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям, на поставки в рамках гуманитарной помощи, на международные транзитные перевозки и на поставки для российских военных, действующих за пределами страны.

Кроме того, ограничения не затрагивают поставки топлива для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, поставки в Южную Осетию и Абхазию и вывоз топлива физическими лицами для личного пользования.

Минэнерго РФ прокомментировало вводимые ограничения. В ведомстве подчеркнули, что они позволят пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. «Ограничения носят временный характер», — добавили в министерстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство России ввело временный запрет на экспорт топлива.