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Экономика 18 мая 2024 11:09

Заморозки в РТ повредили ранние всходы сахарной свеклы и рапса на площади 5 тыс. га

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Заморозки в РТ повредили ранние всходы сахарной свеклы и рапса на площади 5 тыс. га
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Заморозки в начале мая в Татарстане повредили ранние всходы сахарной свеклы и рапса – общая площадь гибели культур составляет, по предварительным данным, около 5 тыс. гектаров. Об этом на совещании в Доме Правительства доложил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.

Докладчик отметил, что на сегодня эти площади практически полностью пересеяны.

Он уточнил, что наиболее низкие температуры воздуха были зафиксированы 4,5 и 15 мая – в эти дни столбик термометра опускался до -7 градусов (Азнакаевский и Актанышский районы).

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

#Сельское хозяйство #заморозки в татарстане
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