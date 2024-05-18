Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Заморозки в РТ повредили ранние всходы сахарной свеклы и рапса на площади 5 тыс. га
Заморозки в начале мая в Татарстане повредили ранние всходы сахарной свеклы и рапса – общая площадь гибели культур составляет, по предварительным данным, около 5 тыс. гектаров. Об этом на совещании в Доме Правительства доложил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, передает пресс-служба Раиса РТ.
Докладчик отметил, что на сегодня эти площади практически полностью пересеяны.
Он уточнил, что наиболее низкие температуры воздуха были зафиксированы 4,5 и 15 мая – в эти дни столбик термометра опускался до -7 градусов (Азнакаевский и Актанышский районы).
Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»