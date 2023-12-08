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Минниханов посоветовал татарстанцам одеваться потеплее из-за морозов
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале посоветовал жителям республики выбирать одежду в соответствии с погодными условиями.
«Салкын көн бүген, җылырак киенегез! Җомга мөбарәк булсын! (в переводе с татарского — „Сегодня холодно, одевайтесь теплее! Счастливой пятницы!“)» — написал Раис РТ.
При этом Минниханов сопроводил публикацию фотографией казанской мечети «Алтан» имени Габдрахима Утыз-Имяни с заснеженным куполом на фоне голубого зимнего неба.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что днем в некоторых районах Татарстана ожидается до 26 градусов мороза.
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