Минниханов посоветовал татарстанцам одеваться потеплее из-за морозов

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале посоветовал жителям республики выбирать одежду в соответствии с погодными условиями.

«Салкын көн бүген, җылырак киенегез! Җомга мөбарәк булсын! (в переводе с татарского — „Сегодня холодно, одевайтесь теплее! Счастливой пятницы!“)» — написал Раис РТ.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

При этом Минниханов сопроводил публикацию фотографией казанской мечети «Алтан» имени Габдрахима Утыз-Имяни с заснеженным куполом на фоне голубого зимнего неба.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что днем в некоторых районах Татарстана ожидается до 26 градусов мороза.