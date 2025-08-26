В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности, введены ограничения в аэропортах

Фото: © «Татар-информ»

На территории Республики Татарстан сегодня ночью опять был объявлен режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС в 5.58 по московскому времени.

В воздушных гаванях республики был введен режим «Ковер». Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о закрытии аэропорта Казани в 6.07 по Москве, а аэропорта Нижнекамска – в 6.46.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в Татарстане накануне, 25 августа. Он действовал более двух часов, с 6.40 до 8.50.

Ранее была опубликована карта общественных точек Wi-Fi, доступных жителям и гостям республики. С их помощью можно оставаться на связи даже при ограничениях на работу мобильного интернета, вводимых из-за угрозы атаки БПЛА. Развивать общественный Wi-Fi поручил Раис РТ Рустам Минниханов.