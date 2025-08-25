news_header_top
Происшествия 25 августа 2025 08:51

МЧС сообщило об отмене режима беспилотной опасности в Татарстане

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. В 08:50 по московскому времени МЧС России проинформировало об отмене через свое приложение.

Напомним, режим «Беспилотная опасность» действовал в республике с 06:40 по Москве.

Последний раз данный режим был введен на территории республики вечером 23 августа в 18:05 и отменен лишь утром следующего дня — 24 августа в 8:07, действуя более 14 часов. В этот период также были ограничены полеты в аэропортах Казани и Нижнекамска.

