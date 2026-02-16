Метели с ухудшением видимости, снегопады и гололед вновь ожидаются в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 16 февраля, в Татарстане сохранится пасмурная, снежная и достаточно теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. Днем по всему региону продолжат идти осадки в виде снега и мокрого снега: большей частью – небольшие и умеренные, местами – сильные. В отдельных районах, включая Казань, разыграются метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, а также конденсируется гололед.

Западный и юго-западный ветер скоростью от 6 до 11 м/с поменяет направление на северо-восточное. В дневные часы его порывы усилятся с 16 м/с в темное время суток до 15–20 м/с (в столице РТ – не более чем до 18 м/с).

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с считается крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с – очень крепким.

Помимо прочего, на дорогах региона образуются снежные заносы, снежная каша и гололедица, местами сильная.

После ночных -4, -9 (а при прояснениях – и -13) градусов в светлое время суток воздух в Татарстане прогреется до +1, -4 градусов (кое-где на западе – лишь до -7, в Казани – до -5, -7).

Как ранее сообщал «Татар-информ», во вторую декаду февраля температура воздуха в республике окажется выше климатической нормы на пять градусов. По расчетам специалистов, в ближайшие дни на большей части РТ может выпасть от 15 до 25 миллиметров осадков, что соответствует 50–100% месячной нормы.