В МЧС жителям Татарстана напомнили о безопасности в ухудшающуюся погоду

В связи с ухудшением погодных условий в Татарстане, МЧС призвало жителей республики соблюдать меры безопасности на дорогах. Ведомство рекомендует переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и быть особенно внимательными во время метелей и гололеда.

Сильные осадки могут привести к сходу снега и льда с крыш зданий. Во избежание несчастных случаев ГУ МЧС России по РТ призывает жителей держаться подальше от рекламных конструкций и линий электропередачи, обращать внимание на снег, наледь и сосульки на крышах, а также обходить опасные участки.

В экстренных ситуациях следует обращаться по номеру 112.

По данным синоптиков, ночью 16 февраля в отдельных районах республики ожидаются метель, гололед и усиление ветра до 16 м/с. Видимость может снижаться до 1–2 километров.

Днем 16 февраля и в течение суток 17 февраля прогнозируются интенсивные осадки – снег, мокрый снег, местами дождь. Возможны метели с ухудшением видимости до 500 метров, порывы ветра усилятся до 15–20 м/с. На дорогах вероятны сильная гололедица и снежные заносы.

По прогнозам, за указанный период на большей части территории республики может выпасть от 15 до 25 мм осадков, что соответствует 50-100% месячной нормы.