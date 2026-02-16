news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 16 февраля 2026 10:53

В ГАИ Татарстана вновь призвали отказаться от поездок на личном транспорте

Читайте нас в
Телеграм
В ГАИ Татарстана вновь призвали отказаться от поездок на личном транспорте
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жителей Татарстана призвали отказаться от передвижения на личных авто в непогоду. В Госавтоинспекции также попросили не выезжать за пределы населенных пунктов.

Напомним, сегодня вечером в республике ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500 метров, порывы ветра до 20 м/с, гололед, а также снежные заносы и сильная гололедица.

В целях обеспечения БДД возможно введение временного ограничения движения на дорогах.

читайте также
В ГАИ Татарстана предупредили о возможных ограничениях на дорогах из‑за непогоды
В ГАИ Татарстана предупредили о возможных ограничениях на дорогах из‑за непогоды
#гаи #непогода в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

В Казанской ратуше начался традиционный XII Сретенский бал

15 февраля 2026
«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

«Мы можем за руку провести по всем врачам»: как в Татарстане помогают ветеранам СВО

15 февраля 2026