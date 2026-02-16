В ГАИ Татарстана вновь призвали отказаться от поездок на личном транспорте

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Жителей Татарстана призвали отказаться от передвижения на личных авто в непогоду. В Госавтоинспекции также попросили не выезжать за пределы населенных пунктов.

Напомним, сегодня вечером в республике ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель с ухудшением видимости до 500 метров, порывы ветра до 20 м/с, гололед, а также снежные заносы и сильная гололедица.

В целях обеспечения БДД возможно введение временного ограничения движения на дорогах.