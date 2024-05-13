В Татарстане объем ритуальных услуг вырос на 5,2%

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В январе-марте 2024 года в Татарстане было оказано ритуальных услуг на 699,4 млн рублей. Показатель оказался на 5,2% выше, чем за аналогичный период 2023-го, Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

При этом за отдельно взятый март объем оказанных ритуальных услуг составил 238,9 млн рублей, увеличившись год к году на 9,6%. По сравнению с февралем он продемонстрировал рост почти на на 2,1%.

В целом, согласно данным статистиков, за январь, февраль и март на ритуальные услуги пришлось 4,1% от общего объема оказанных в республике бытовых услуг (за отдельно взятый первый месяц войны — те же 4,1%).

Как ранее сообщал «Татар-информ», за 2023 год рынок ритуальных услуг в Татарстане уменьшился на 0,8%. Однако доля ритуальных услуг от общего объема оказанных в регионе бытовых услуг в прошлом году выросла: она увеличилась с 4,4% по итогам мая до 4,9% по итогам сентября, а затем стабилизировалась на этом уровне. В 2024 году она начала сокращаться.