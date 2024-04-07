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В Татарстане объем ритуальных услуг вырос на 3,1%
В январе-феврале 2024 года в Татарстане было оказано ритуальных услуг на 460,5 млн рублей. Показатель оказался на 3,1% выше, чем за аналогичный период 2023-го, Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.
При этом за отдельно взятый февраль объем оказанных ритуальных услуг составил 234,1 млн рублей, увеличившись год к году на 10,2%. По сравнению с январем он продемонстрировал рост более чем на 3,3%.
В целом, согласно данным статистиков, за январь и февраль на ритуальные услуги пришлось 4,2% от общего объема оказанных в республике бытовых услуг (за отдельно взятый февраль — 4,3%).
Как ранее сообщал «Татар-информ», за 2023 год рынок ритуальных услуг в Татарстане уменьшился на 0,8%. Однако доля ритуальных услуг от общего объема оказанных в регионе бытовых услуг в прошлом году выросла: она увеличилась с 4,4% по итогам мая до 4,9% по итогам сентября, а затем стабилизировалась на этом уровне. В новом же году она сократилась.
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