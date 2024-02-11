В Татарстане объем ритуальных услуг за год сократился на 0,8%

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За 2023 год в Татарстане было оказано ритуальных услуг на 3 млрд 91,6 млн рублей. Показатель оказался на 0,8% ниже, чем за предшествующий 2022 год, следует из данных Татарстанстата.

Вместе с тем за отдельно взятый декабрь объем оказанных ритуальных услуг составил 250,0 млн рублей, увеличившись год к году на 5,7%, но продемонстрировав резкое снижение по сравнению с ноябрьским показателем в 287,6 млн рублей (почти на 13,1%).

Всего же, согласно данным статистиков, за минувший год в целом на ритуальные услуги пришлось 4,9% от общего объема оказанных в республике бытовых услуг.

Стоит отметить, что после роста на 18,0% в годовом выражении по итогам мая рынок ритуальных услуг в Татарстане начал сокращаться. В июне он уменьшился на 7,3% год к году за период с января по июнь и на 2,6% за отдельный месяц, в июле — на 6,5% за период с января по июль и на 2,4% за отдельный месяц, в августе — на 5,1% с начала года, в сентябре — на 3,3%, в октябре — на 2,6%, в ноябре — на 1,4%.

Впрочем, за отдельно взятые август, сентябрь, октябрь и ноябрь этот рынок увеличился на 2,5%, 10,4%, 3,0% и 10,6% соответственно.

На этом фоне доля ритуальных услуг от общего объема оказанных в регионе бытовых услуг долгое время росла: она составляла 4,4% по итогам мая, 4,6% по итогам июня, 4,7% по итогам июля и 4,8% по итогам августа. В сентябре она достигла уровня в 4,9% и после этого оставалась неизменной.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане снизилась смертность населения, в том числе младенческая.