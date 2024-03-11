В Татарстане за январь на 3,4% сократился объем ритуальных услуг

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За январь 2024 года в Татарстане было оказано ритуальных услуг на 226,4 млн рублей. Показатель оказался на 3,4% ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

Вместе с тем месяц к месяцу объем оказанных ритуальных услуг сократился почти на 9,5%, продемонстрировав ощутимое снижение по сравнению с декабрьским показателем в 250,0 млн рублей.

Всего же, согласно данным статистиков, в январе на ритуальные услуги пришлось 4,3% от общего объема оказанных в республике бытовых услуг.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в целом за 2023 год рынок ритуальных услуг в Татарстане уменьшился на 0,8%.

При этом доля ритуальных услуг от общего объема оказанных в регионе бытовых услуг в прошлом году росла: она увеличилась с 4,4% по итогам мая до 4,9% по итогам сентября, а затем стабилизировалась на этом уровне. Теперь же она сократилась.