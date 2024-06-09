В Татарстане объем ритуальных услуг увеличился на 3,1%

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С января по апрель 2024 года в Татарстане было оказано ритуальных услуг на 922,4 млн рублей. Показатель оказался на 3,1% выше, чем за аналогичный период 2023-го. Это следует из доклада о социально-экономическом положении республики, подготовленного Татарстанстатом.

При этом за отдельно взятый апрель объем оказанных ритуальных услуг составил 236,8 млн рублей, увеличившись год к году на 3,0%. Вместе с тем по сравнению с мартом он продемонстрировал снижение почти на 0,9%.

В целом, согласно данным статистиков, за первые четыре месяца года на ритуальные услуги пришлось 4,1% от общего объема оказанных в республике бытовых услуг (за отдельно взятый второй месяц весны — всего 3,9%).

Как ранее сообщал «Татар-информ», за 2023 год рынок ритуальных услуг в Татарстане уменьшился на 0,8%. Однако доля ритуальных услуг от общего объема оказанных в регионе бытовых услуг в прошлом году выросла: она увеличилась с 4,4% по итогам мая до 4,9% по итогам сентября, а затем стабилизировалась на этом уровне. В 2024 году она сократилась до 4,1%.